Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga'da St.Pauli ve Heidenheim küme düştü

        Almanya Bundesliga'da St.Pauli ve Heidenheim küme düştü

        Almanya Bundesliga'da 34. ve son hafta heyecanı sona ererken, küme düşen iki takım belli oldu. Sezonu 26 puanla tamamlayan 18. sıradaki Heidenhem ile 17. sırada St.Pauli, bir lige düştü. Deplasmanda St.Pauli'yi 3-1 yenerek sezonu 16. sıradaki yerini koruyan Wolfsburg ise küme düşmemek adına play-out oynama hakkı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 19:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bundesliga'da küme düşen iki takım belli oldu!

        Almanya Bundesliga'da 34. ve son hafta müsabakaları tamamlanırken, bir alt lige düşen iki kulüp ve Avrupa Kupaları'na gitmeye hak kazanan takımlar belli oldu.

        KÜME DÜŞEN İKİ TAKIM BELLİ OLDU

        Evinde Mainz 05'e 2-0 yenilerek sezonu 26 puanla 18. sırada tamamlayan Heidenheim ile sahasında Wolfsburg'a 3-1 mağlup olarak 26 puanla 17. sırada bitiren St.Pauli, bu sezon küme düşen takımlar arasında yer aldı.

        AVRUPA BİLETİNİ ALAN TAKIMLAR

        Konuk olduğu St.Pauli'yi 3-1 yenerek 16. sıradaki yerini bırakmayan Wolfsburg ise play-out oynama hakkı kazandı.

        Şampiyon Bayern Münih ile birlikte Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

        Heidenheim ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

        RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Freiburg, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Eintracht Frankfurt ise Stuttgartt ile 2-2 berabere kaldı ve Konferans Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı.

        TOPLU SONUÇLAR:

        Gladbach 4-0 Hoffenheim

        Leverkusen 1-1 Hamburg

        Bayern Münih 5-1 Köln

        Frankfurt 2-2 Stuttgart

        Freiburg 4-1 Leipzig

        Heidenheim 0-2 Mainz

        St.Pauli 1-3 Wolfsburg

        Union Berlin 4-0 Augsburg

        Werder Bremen 0-2 Dortmund

        ÖNERİLEN VİDEO

        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı: O anlar kamerada

        Namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, imamın kalp masajıyla hayata döndüAdana'da namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adamı, camii imamı yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu