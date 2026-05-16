Almanya Bundesliga'da St.Pauli ve Heidenheim küme düştü

Almanya Bundesliga'da 34. ve son hafta müsabakaları tamamlanırken, bir alt lige düşen iki kulüp ve Avrupa Kupaları'na gitmeye hak kazanan takımlar belli oldu.

KÜME DÜŞEN İKİ TAKIM BELLİ OLDU

Evinde Mainz 05'e 2-0 yenilerek sezonu 26 puanla 18. sırada tamamlayan Heidenheim ile sahasında Wolfsburg'a 3-1 mağlup olarak 26 puanla 17. sırada bitiren St.Pauli, bu sezon küme düşen takımlar arasında yer aldı.

AVRUPA BİLETİNİ ALAN TAKIMLAR

Konuk olduğu St.Pauli'yi 3-1 yenerek 16. sıradaki yerini bırakmayan Wolfsburg ise play-out oynama hakkı kazandı.

Şampiyon Bayern Münih ile birlikte Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Heidenheim ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Freiburg, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Eintracht Frankfurt ise Stuttgartt ile 2-2 berabere kaldı ve Konferans Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı.

TOPLU SONUÇLAR:

Gladbach 4-0 Hoffenheim

Leverkusen 1-1 Hamburg

Bayern Münih 5-1 Köln

Frankfurt 2-2 Stuttgart

Freiburg 4-1 Leipzig

Heidenheim 0-2 Mainz

St.Pauli 1-3 Wolfsburg

Union Berlin 4-0 Augsburg

Werder Bremen 0-2 Dortmund