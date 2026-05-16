Almanya Bundesliga'da St.Pauli ve Heidenheim küme düştü
Almanya Bundesliga'da 34. ve son hafta heyecanı sona ererken, küme düşen iki takım belli oldu. Sezonu 26 puanla tamamlayan 18. sıradaki Heidenhem ile 17. sırada St.Pauli, bir lige düştü. Deplasmanda St.Pauli'yi 3-1 yenerek sezonu 16. sıradaki yerini koruyan Wolfsburg ise küme düşmemek adına play-out oynama hakkı kazandı.
Almanya Bundesliga'da 34. ve son hafta müsabakaları tamamlanırken, bir alt lige düşen iki kulüp ve Avrupa Kupaları'na gitmeye hak kazanan takımlar belli oldu.
KÜME DÜŞEN İKİ TAKIM BELLİ OLDU
Evinde Mainz 05'e 2-0 yenilerek sezonu 26 puanla 18. sırada tamamlayan Heidenheim ile sahasında Wolfsburg'a 3-1 mağlup olarak 26 puanla 17. sırada bitiren St.Pauli, bu sezon küme düşen takımlar arasında yer aldı.
AVRUPA BİLETİNİ ALAN TAKIMLAR
Konuk olduğu St.Pauli'yi 3-1 yenerek 16. sıradaki yerini bırakmayan Wolfsburg ise play-out oynama hakkı kazandı.
Şampiyon Bayern Münih ile birlikte Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
Heidenheim ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.
RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Freiburg, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Eintracht Frankfurt ise Stuttgartt ile 2-2 berabere kaldı ve Konferans Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı.
TOPLU SONUÇLAR:
Gladbach 4-0 Hoffenheim
Leverkusen 1-1 Hamburg
Bayern Münih 5-1 Köln
Frankfurt 2-2 Stuttgart
Freiburg 4-1 Leipzig
Heidenheim 0-2 Mainz
St.Pauli 1-3 Wolfsburg
Union Berlin 4-0 Augsburg
Werder Bremen 0-2 Dortmund