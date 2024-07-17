Almanya'da havalimanı pistlerinde eylem yapanlara hapis cezası geliyor

Alman hükümeti, ülkedeki havalimanlarında pistlere girerek eylem yapan kişilere hapis cezası getirme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'ndaki tasarıya göre, piste izinsiz olarak giren ya da buna teşebbüs eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezası ya da ağır para cezası verilebilecek.

Uçakların bulunduğu bölüme kasıtlı olarak izinsiz girilmesi, silah ya da zehirli madde taşınması ya da başka bir suçun işlenmesinin kolaylaştırılması halinde ise 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iklim aktivistlerinin ellerini pistlere yapıştırarak yaptığı eyleme atıfta bulunarak, "Havaalanı tesislerine izinsiz giren, ellerini taksi yollarına yapıştıran ve böylece hava trafiğini büyük ölçüde engelleyen herkes sadece kendi hayatını riske atmakla kalmıyor başkalarının da hayatlarını da riske ediyorlar." dedi.