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        Haberler Dünya Almanya'da havalimanı pistlerinde eylem yapanlara hapis cezası geliyor | Dış Haberler

        Almanya'da havalimanı pistlerinde eylem yapanlara hapis cezası geliyor

        Almanya'da hazırlanan yeni tasarıya göre havalimanı pistine izinsiz olarak giren ya da buna teşebbüs eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezası ya da ağır para cezası verilebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:18 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:18
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        Pistte eylem yapana hapis
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        Alman hükümeti, ülkedeki havalimanlarında pistlere girerek eylem yapan kişilere hapis cezası getirme kararı aldı.

        Bakanlar Kurulu'ndaki tasarıya göre, piste izinsiz olarak giren ya da buna teşebbüs eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezası ya da ağır para cezası verilebilecek.

        Uçakların bulunduğu bölüme kasıtlı olarak izinsiz girilmesi, silah ya da zehirli madde taşınması ya da başka bir suçun işlenmesinin kolaylaştırılması halinde ise 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

        İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iklim aktivistlerinin ellerini pistlere yapıştırarak yaptığı eyleme atıfta bulunarak, "Havaalanı tesislerine izinsiz giren, ellerini taksi yollarına yapıştıran ve böylece hava trafiğini büyük ölçüde engelleyen herkes sadece kendi hayatını riske atmakla kalmıyor başkalarının da hayatlarını da riske ediyorlar." dedi.

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        Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de eylemcileri caydırmak ve içinde bulunulan yoğun seyahat sezonunda aksamaları önlemek için yasanın bu şekilde sıkılaştırılmasını savundu.

        Tasarının yasalaşması için Federal Meclis'te onaylanması gerekiyor.

        Almanya'da daha önce iklim aktivistleri tarafından Münih ve Berlin-Brandenburg havalimanlarındaki pistlerde izinsiz eylemler yapılmış ve birçok uçağın iniş kalkışları iptal edilmişti.

        *Haberin görseli Letzte Generation tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #almanya
        #havalimanı
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