Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protestosu! 0:00 / 0:00

AA

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"Querdenker" adlı inisiyatifin "barış, özgürlük ve temel haklar için" kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri, polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.

Buna rağmen Alman hükümetinin Kovid-19 politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi.

Polisin uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.

TEDBİRLER KADEMELİ OLARAK GEVŞETİLDİ

Almanya'da haftalık 100 bin kişide görülen yeni Kovid-19 vaka sayısı üç gün arka arkaya 100'ün altında olan bölgelerde gece çıkma yasağı kaldırılıyor.

Ülkede, restoranlar, kafeler ve barlar kapalı kalmaya devam edecek ancak bazı bölgelerde restoranlar dışarıda masalara servis yapabilecek.

Mağazalara giriş ise ancak negatif test sonucu ibraz edilmesi halinde mümkün olabiliyor.

Okullarda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 35'un altında olması durumunda açılacak.

Halihazırda ilkokul öğrencilerinin haftada iki kez korona testi yaptırdıktan sonra sınıfa girmelerine izin veriliyor.