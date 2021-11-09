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Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya'dan AB'ye çağrı: Polonya'ya yardım edin!
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Almanya'dan AB'ye çağrı: Polonya'ya yardım edin!

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinde Polonya'ya yardım edilmesi için AB'ye çağrıda bulundu. Seehofer, Almanya veya Polonya’nın bu durumun üstesinden tek başına gelemeyeceklerini dile getirdi.

SON DAKİKA: Almanya'dan AB'ye çağrı: Polonya'ya yardım edin!
Almanya'dan AB'ye çağrı: Polonya'ya yardım edin!
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AA

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna, Birliğin dış sınırlarını koruması için Belarus sınırındaki göçmen krizinde Polonya'ya yardım etmesi çağrısında bulundu.

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksanser Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğiyle insanları kullanarak Batı'yı istikrarsızlaştırmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Bundan dolayı tüm AB ülkelerinin birlik olması gerektiğini belirten Seehofer, "Polonya hükümetine dış sınırları koruması için yardım etmemiz lazım. Bu aslında AB Komisyonun görevi. Şimdi AB Komisyonunun harekete geçmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Seehofer, Almanya veya Polonya’nın bu durumun üstesinden tek başına gelemeyeceklerini dile getirdi.

Polonya’nın uygun yollarla AB’nin dış sınırlarını koruduğu için eleştirilmeyeceğini aktaran Seehofer, Polonya’nın şimdiye kadar doğru hareket ettiğini vurguladı.

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