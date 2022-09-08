Almanya'dan 'Fırsat Kartı' adımı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, nitelikli işgücü açığını kapatabilmek için göç yasasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil yaptığı açıklamada 'fırsat kartı' adı verilen bir uygulamayla iş güçü açığına çözüm bulmayı umduklarını dile getirerek "Daha fazla göçe ihtiyacımız var. Sonbaharda bunun için modern bir göçmenlik yasası sunacağız. Ülkemizin ihtiyacı olan kişilerin bize daha kolay gelebilmesi için şeffaf ve puan sistemine sahip bir fırsat kartı getiriyoruz" dedi. DW Türkçe'de yer alan habere göre, bahsedilen puan sisteminde 4 önemli kriter olacak. Bunlardan 3'ünü karşılayabilen 'fırsat kartı' için değerlendirmeye alınacak.

FIRSAT KARTI İÇİN 4 KRİTER Bahsedilen 4 kriterin ise şimdilik şu şartlardan oluşması bekleniyor; - Yabancı bir diplomaya sahip olmak. - En az üç yıllık profesyonel tecrübe. - Dil becerisi veya Almanya'da daha önce yaşamış olmak. - 35 yaşın altında olmak. Bakan Heil ayrıca, teklif ile vasıflı işçilere her yıl Almanya'ya gelip iş aramaları için verilen vizelere bir üst sınır getirileceğini de açıkladı. Heil konuya ilişkin olarak "Her yıl ihtiyaçlarımıza bağlı olarak, 'fırsat kartı'yla Almanya'ya kaç kişinin iş veya eğitim araması için belirli bir süreliğine gelebileceğine dair bir kota belirliyoruz. Bu süre zarfında kendi geçimlerini sağlayabilmeleri gerekiyor" diye konuştu. Bakanlığın hala teklif üzerinde çalıştığı ancak bu yılın sonbaharında hazır olmasını beklendiğini ifade edildi.

EN ÇOK İŞGÜCÜ AÇIĞININ OLDUĞU ALANLAR Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS) adına bağımsız QuBe (Gelecekte Nitelik ve Kariyer) konsorsiyumu tarafından yürütülen araştırmalarda tahmine göre, işçi yokluğundan en çok zorlanan sektörlerden bazıları bilgi teknolojisi, inşaat, sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisi gibi işler ile enerji teknolojisi olarak görülüyor. Köln Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından Ağustos ayında yayınlanan bir araştırmaya göre Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 arasında Almanya'da tüm mesleklerde toplamda yarım milyondan fazla kalifiye işçi sıkıntısı var. 12 aylık süre boyunca, 537 bin 923 açık pozisyon için uygun niteliklere sahip işsiz bulunmadı. Bunların büyük bir kısmı (20.578) sosyal hizmette, 18.279'u geriatride, 16.974'ü elektrik sistemlerinde ve 16.839'u ise hemşirelik ve diğer bakım alanlarında olarak belirlendi.