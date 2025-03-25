Almanya'dan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını ilişkin açıklama yaptı.

Das Bekenntnis der #Türkei, weiter am EU-Beitritt festzuhalten, klingt angesichts des Vorgehens gegen #İmamoğlu & andere zunehmend hohl. Politische Wettbewerber gehören nicht in Haft oder vor Gerichte. In einem Land, das seine Zukunft in 🇪🇺 sieht, muss Rechtsstaatlichkeit gelten. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 24, 2025

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İmamoğlu ve diğerlerine yapılanlar ışığında, Türkiye'nin AB üyeliği hedefine bağlılık taahhüdü kulağa boş ifade gibi geliyor. Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini Avrupa Birliği'nde gören bir ülkede, hukukun üstünlüğü geçerli olmalı." ifadelerini kullandı.

Baerbock açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu çalkantılı jeopolitik dönemde işbirliğimiz için, Türklerin son 100 yılda inşa ettiği gibi güçlü bir sivil topluma sahip olan, demokratik ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var."