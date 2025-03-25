Almanya'dan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini Avrupa Birliği'nde gören bir ülkede, hukukun üstünlüğü geçerli olmalı." ifadelerini kullandı
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını ilişkin açıklama yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İmamoğlu ve diğerlerine yapılanlar ışığında, Türkiye'nin AB üyeliği hedefine bağlılık taahhüdü kulağa boş ifade gibi geliyor. Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini Avrupa Birliği'nde gören bir ülkede, hukukun üstünlüğü geçerli olmalı." ifadelerini kullandı.
Baerbock açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:
"Bu çalkantılı jeopolitik dönemde işbirliğimiz için, Türklerin son 100 yılda inşa ettiği gibi güçlü bir sivil topluma sahip olan, demokratik ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var."