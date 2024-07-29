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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Almanya'dan sofralarınıza... Tadı damağınızda kalacak Alman pastası, Berliner tarifi! Evde pratik ve kolay berliner nasıl yapılır?

        Almanya'dan sofralarınıza... Tadı damağınızda kalacak Alman pastası, Berliner tarifi!

        Elinizde sıcak bir kahveyle Alman mutfağının en sevilen tatlarından birini denemeye ne dersiniz? Berliner, dışı altın rengi kızarmış, içi ise yumuşacık dolgusu ile damaklarda iz bırakan bir lezzet. Bu tarifle, evde kolayca hazırlayabileceğiniz Berlinerlere hayran kalacaksınız!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:26
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        Almanya'nın meşhur tatlılarından Berliner, hafif ve yumuşacık hamuruyla, içine gizlenen tatlı sürprizlerle adeta bir lezzet şöleni sunuyor. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu özel tarifle, sevdiklerinize Alman mutfağının eşsiz tadını yaşatmanın sırrı!

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        MALZEMELER

        2 adet yumurta

        1,5 çay bardağı şeker

        1 çay bardağı süt

        3 çay bardağı un

        1 çay bardağı sıvı yağ

        1 paket kabartma tozu

        KREMASI İÇİN

        500 ml süt

        3 yemek kaşığı un

        1 çay bardağı şeker

        1 adet yumurta

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 paket vanilya

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        HAZIRLANIŞI

        Pastanın kekini yapmakla işe başlıyoruz. Derin bir kap içerisinde yumurta ve toz şeker beyazlaşana kadar çırpalım.

        Daha sonra kalan malzemeler ekleyelim.

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        Hamuru yağlamış olduğumuz fırın tepsisine aktaralım. Keki 160 derecelik ısıttığımız fırında üzeri pembeleşene kadar pişirelim. Pişen keki fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım.

        Kek soğurken bir kap içerisinde kremamızı yapalım.

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        Krema hazır olduğunda kekimizi ortadan ikiye ayıralım. Kekin orta kısmına tüm kremayı eşit şekilde yayalım. Kekin üst tabanını kapatalım ve üzerine pudra şekeri serpelim.

        Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz, afiyet olsun!

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