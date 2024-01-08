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        Haberler Dünya Avrupa Almanya'dan Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına yeşil ışık

        Almanya'dan Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına yeşil ışık

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a Eurofighter savaş uçağı satılmasına karşı çıkmayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 00:47 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:50
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        Almanya'dan Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına yeşil ışık
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        Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı görüşmelerden sonra açıklamalarda bulundu.

        Suudi Arabistan’ın Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'e atılan roketleri durdurarak İsrail'in güvenliğine ve "bölgedeki yangının yayılmasını" engellemeye katkıda bulunduğunu belirten Baerbock, bu nedenle “Alman hükümetin İngiltere’nin Suudi Arabistan’a daha fazla Eurofighter verme fikrine karşı durmayacağını” ifade etti.

        Baerbock, Suudi Arabistan'ın uzun süredir Husilerin bölge güvenliğine yönelik oluşturduğu tehlikenin farkında olduğunu vurgulayarak Suudi Hava Kuvvetlerinin burada Eurofighter kullandığını, bunun da Riyad'ın bölgede daha iyi bir gelecek için çaba sarf ettiğini gösterdiğini söyledi.

        ALMANYA'NIN DA ONAYI GEREKİYOR

        Almanya daha önce Suudi Arabistan'a silah satışına karşı çıkıyordu. AA'nın haberine göre; Eurofighter İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya’nın ortak projesi olduğu için savaş uçaklarının satışında Almanya’nın da onayı gerekiyor.

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        #suudi arabistan
        #Eurofighter
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