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Almanya, FIFA sıralamasında çöktü!

FIFA'nın Ağustos ayı ülkeler sıralaması açıklandı. Temmuz ayında ilk sırada yer alan ancak Dünya Kupası'nda gruplarda elenen Almanya, 14 sıra birden düşerek kendisine ancak 15. sırada yer bulabildi. Almanya en son 2005'te 16. sırada kalmıştı. 38. sıradaki Türkiye'nin yeri ise değişmedi

16 Ağustos 2018 Perşembe, 11:36:33 | Güncelleme:

FIFA'nın Ağustos ayı ülkeler sıralamasını açıklandı. 2018 Rusya Dünya Kupası'na gruplarda elenerek veda eden ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Almanya, ilk sıradaki yerini kaybetti. 14 sırada birden düşen Almanya, 1561 puanla ancak 15. basamakta kendisine yer bulabildi.
6 basamak birden çıkan Fransa, 1726 puanla zirveye yerleşti. Horozlar'ı Belçika, Brezilya ve Hırvatistan takip etti. Türkiye, 1455 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

EN BÜYÜK İKİNCİ DÜŞÜŞ!

14 sırada birden düşen Almanya, Mısır'ın ardından en büyük düşüş yaşayan ikinci ülke oldu. Dünya Kupası'nda Almanya gibi gruplarda elenen Mısır, 20 basamak gerileyerek 65. sırada kaldı. Almanya son olarak 2005'te 16. sırada kalmıştı.

RUSLAR'DAN BÜYÜK ÇIKIŞ

Ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselip önemli bir başarı yakalayan Rusya, 20 basamak birden yükselip 49. basamağa tırmandı. Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan da 16 sıra çıkıp 4. basamağa yerleşerek dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.



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