Almanya İsrail'e silah ihracatını durduracak mı?

Almanya, İsrail'e silah ihracatı durdurduğu yönündeki haberleri yalanladı. Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "İsrail'e silah ihracatı için bir yasak yok ve olmayacak" dedi.

Sözcü, hükümetin silah ihracatı kararının "mevcut duruma göre ve hukuki ve siyasi kararlar doğrultusunda, dış politika ve güvenlik politikaları göz önünde bulundurularak" verildiğini söyledi.

Reuters'ın dünkü haberinde, Almanya Ekonomi Bakanlığı'na yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, Almanya'nın İsrail'e yeni silah ihracatını durduracağı iddia edilmişti.