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        Haberler Dünya Almanya İsrail'e silah ihracatını durduracak mı? | Dış Haberler

        Almanya İsrail'e silah ihracatını durduracak mı?

        Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durduracağı yönündeki iddialara yanıt geldi. Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü iddiaları reddetti ve "İsrail'e silah ihracatı için bir yasak yok ve olmayacak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:38
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        Almanya İsrail'e silah ihracatını durduracak mı?
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        Almanya, İsrail'e silah ihracatı durdurduğu yönündeki haberleri yalanladı. Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "İsrail'e silah ihracatı için bir yasak yok ve olmayacak" dedi.

        Sözcü, hükümetin silah ihracatı kararının "mevcut duruma göre ve hukuki ve siyasi kararlar doğrultusunda, dış politika ve güvenlik politikaları göz önünde bulundurularak" verildiğini söyledi.

        Reuters'ın dünkü haberinde, Almanya Ekonomi Bakanlığı'na yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, Almanya'nın İsrail'e yeni silah ihracatını durduracağı iddia edilmişti.

        Reuters, Alman hükümetinin İsrail'e silah tedarik etme konusundaki tutumunu değiştirdiğini iddia eden çeşitli raporların ortaya çıktığını belirtmişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #almany
        #israil
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