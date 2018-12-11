Putin'in kimliğini ortaya çıkaran Stasi arşivleri sorumlusu Konrad Felber'e göre bu kimliği Putin'e dönemin Dresden Bölgesi İstihbarat Şefi General Horst Böhm takdim etti.

Alman Bild gazetesinin gündeme getirdiği 'Yüzbaşı Vladimir Putin' adına düzenlenmiş Stasi kimliği hakkındaki sorulara yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu konuda Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) bilgi alınması muhtemelen daha iyi olur. SSCB zamanında KGB ve Stasi partner kuruluşlardı. Bu nedenle, böyle bir kimlik değişimi ihtimal dışı tutulamaz" dedi.







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