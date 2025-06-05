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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Almanya - Portekiz: 1-2 (MAÇ SONUCU) - UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz finalde - Futbol Haberleri

        Almanya - Portekiz: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Portekiz, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Wirtz'in golüyel yenik duruma düşen Portekiz, Conceiçao ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle ev sahibini devirip zafere uzandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 00:03 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:09
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        Uluslar Ligi'nde ilk finalist Portekiz!
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        UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Portekiz oldu. Münih'teki Allianz Arena'da oynanan yarı final maçında ev sahibi Almanya'yı geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenen Portekiz finale yükselen ilk takım oldu.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Panzerler, 48. dakikada Wirtz'in attığı golle 1-0 öne geçti.

        Golden sonra baskısını artıran Portekiz, 63'te Conceiçao'nun golüyle eşitliği sağlarken, 68'de sahneye çıkan Cristiano Ronaldo Portekiz'i finale taşıyan golü kaydetti.

        PORTEKİZ 25 YIL SONRA ALMANYA'YI DEVİRDİ

        Portekiz, kazandığı bu maçla birlikte Almanya karşısındaki 25 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Portekiz, en son EURO 2000'de rakibini 3-0 yenmeyi başarmıştı.

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        RAKİP İSPANYA YA DA FRANSA OLACAK

        Portekiz'in finaldeki rakibi bu akşam oynanacak İspanya-Fransa maçının ardından belli olacak. İspanya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam Stuttgart Arena'da karşı karşıya gelecek.

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