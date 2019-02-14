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İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde, 12 Temmuz 2016'da bir binada çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde yanmış kadın cesedi bulundu. Ekipler, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığını ve evin ateşe verildiğini belirledi.
AĞABEYİ TAHLİYE EDİLDİ, O KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre polisin yaptığı araştırmada, cesedin Sibel Çelik'e (25) ait olduğu saptandı. Sibel Çelik ile Halil Yılmaz'ın, olaydan 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişan hazırlığı yaptıkları tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak aranan Halil Yılmaz yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz, gözaltına alındı. Selman Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İki kardeş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, tutuklu sanık Selman Yılmaz tahliye edildi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI
Davanın dün görülen duruşmasına, tutuksuz sanık Selman Yılmaz ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı. Geçen celse Selman Yılmaz'ın, kardeşinin Almanya'da yakalandığını belirtmesinin ardından, çıkarılan kırmızı bülten üzerine Alman yetkili makamlarının sanığın iadesi için mahkemeden hukuki güvence istediği ifade edildi.
Yaşanan vahşet böyle görüntülenmişti.
AĞABEY İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
İdam cezası bulunmayan, istemeleri halinde sanıklara avukat tayin edilen Türkiye'den istenen hukuki güvence ile neyin kastedildiği tam olarak anlaşılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen ise tutuksuz sanığın tekrar tutuklanmasını talep etti.
TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın tutuklanma talebinin reddine karar vererek, Halil Yılmaz'ın iadesi için yazılan müzekkereye verilecek cevabın beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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