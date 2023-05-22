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Almanya-Türkiye arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Almanya-Türkiye arası kaç saat?

Hem iki şehir hem de iki farklı ülke arasında yapılması planlanan bir seyahat, kişilerin tercih edecekleri araç ya da ulaşım şekline bağlı olarak farklar göstermektedir. Yolculuğu gerçekleştirecek olan kişiler, yapacakları bu tercih ile hem seyahat esnasında harcayacakları zamanı hem de o yolculukta alacakları mesafeyi belirlerler. Peki, Türkiye’den hareket ederek Almanya’ya gitmek isteyen birisi için Almanya Türkiye Arası Kaç Km? Almanya Türkiye Arası Kaç Saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Almanya Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Almanya Türkiye Arası Kaç Saat?
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Günümüzde bir yerden bir yere ulaşmada karayolu, denizyolu ve havayolu olmak üzere 3 farklı ulaşım seçeneği kullanılmaktadır. Peki, Türkiye Almanya arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte Almanya Türkiye arası seyahate dair tüm detaylar...

Almanya Türkiye Arası Kaç Km?

Almanya’nın başkenti olan Berlin’den Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yapılacak olan bir yolculuk, tercih edilen vasıtanın türüne göre farklılıklar taşımaktadır. Kişilere özel hususi bir araçla ya da toplu yolcu taşıma kabiliyetine sahip olan bir otobüsle, bu iki ülke arasında yapılacak olan yolculukta kat edilen mesafe, yaklaşık olarak 2600 kilometredir. Bu iki ülke arası uçak tercih edilmesi halinde ise alınacak olan mesafe azalmakta ve Berlin ile Ankara arasındaki uçuş mesafesi 2037 kilometreye düşmektedir.

Almanya Türkiye Arası Kaç Saat?

Tıpkı kat edilen mesafede olduğu gibi Berlin ile Ankara arasında yapılan seyahatte harcanan zaman da kullanılan araca göre değişmektedir. Bu iki ülkenin başkentleri arasında yapılan bir yolculukta hususi bir araç kullanılması halinde yaklaşık olarak 30 saat sürmektedir. Bu süre, İstanbul ile Berlin arasında, yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle ise yaklaşık olarak 20 saat sürmektedir. Bu iki ülke arasındaki seyahatte uçak tercih edilmesi halinde ise yolculuk süresi 3 saate kadar düşmektedir.

Türkiye Almanya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Hususi bir araçla, bu iki ülkenin başkentleri olan Berlin ile Ankara Arasında yapılacak olan bir seyahatte harcanacak olan zaman yaklaşık olarak 30 saat sürmektedir.

Türkiye Almanya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul’dan, Almanya’nın başkenti olan Berlin’e toplu yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs ile yapılacak olan yolculuk, seyahat esnasında verilecek olan molalar da dahil olmak üzere 19 saat 30 dakika sürmektedir.

Türkiye Almanya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Esenboğa Havalimanı ile Berlin Nikola Tesla Havalimanı arasında uçak ile gerçekleştirilecek olan bir yolculuk yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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