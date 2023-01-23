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Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander nasıl öldü? Tekfurun oğlu Alexander kimdir, ölümü nasıl oldu?

TRT1'in tarihi dizilerinden biri olan ve her bölümü oldukça heyecanlı geçen Alparslan: Büyük Selçuklu'da gözler bu akşam yayınlanacak 43. yeni bölüme çevrildi. Söz konusu bölümde Tekfurun oğlu Alexander'ın akıbeti merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...

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  • Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander nasıl öldü? Tekfurun oğlu Alexander kimdir, ölümü nasıl oldu?

    2. sezonuyla da oldukça ilgi gören tarihi dizi Alparslan: Büyük Selçuklu 43. yeni bölümü için geri sayım başladı. Sevilen dizinin son bölümünde Alexander'ın akıbeti nedeniyle dizinin hayranları; Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander kimdir, tarihte nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, ayrıntılar...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander nasıl öldü? Tekfurun oğlu Alexander kimdir, ölümü nasıl oldu?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU ALEXANDER ÖLDÜ MÜ?

    Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander bu akşamki bölümde ölüyor. Alexander, Tekfur Grigor olan babasının yolundan giden ve Türkler'den intikam alan biriydi.

    Tekfur Grigor'un oğlu Alexander'ın tarihteki hayatı ile ilgili pek bilgi bulunmuyor.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander nasıl öldü? Tekfurun oğlu Alexander kimdir, ölümü nasıl oldu?

    TEKFUR GRİGOR KİMDİR?

    Tekfur Grigor Melik Muhammed Alparslan'ın ne kadar tehlikeli ve zeki bir düşman olduğunun farkındadır ve Melik Muhammed Alparslan'ın en büyük hayalinin Bursa olduğunun farkındadır. Bu nedenle de Melik Muhammed Alparslan ile karşılaşmadan önce kaleyi içten yıkmak için harekete geçer. Tekfur Grigor artık 40'lı yaşların sonuna gelmiş; deneyimli bir tekfurdur. Türk öldürmek en büyük zevkidir.,
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander nasıl öldü? Tekfurun oğlu Alexander kimdir, ölümü nasıl oldu?

    TEKFUR NE DEMEK?

    Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen genel ad. Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander nasıl öldü? Tekfurun oğlu Alexander kimdir, ölümü nasıl oldu?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu’yu büyük bir iç kavgadan kurtardı. Sultan Tuğrul yeni hedefi gösterdi: Ani! Alparslan Ani’ye yapacağı seferlerde neleri planlayacak? Ani’nin fethinde hem dış hem iç mücadelelerde önüne çıkacak olanları bertaraf edebilecek mi? Çağrı’nın vefatından sonra Tuğrul ona kol kanat gerecek mi? Besasiri savaş meydanından kaçmış, Alpagutlar peşine düşmüştü. Alparslan, Besasiri’nin canını alabilecek mi, yoksa Besasiri’nin yeni tertipleriyle mi uğraşacak? Seferiye, Melikşah’ı dünyaya getirmiş ve Alparslan’a bir oğul vermişti. Zeren’in kötü emellerinde ileri gidip Melikşah’ı da hedef tahtasına koyacak mı? Seferiye, farkında olmadığı yanı başındaki tehlikeye karşı Melikşah’ı koruyabilecek mi? Yınal’ın isyanına katılmayan Kutalmış’ın hedefinde yalnızca taht var. Yınal’a tahtın yolunu açmamasının sebebi de tahtın bir gün kendisine kalacağına inanması oldu. Kutalmış ne yapacak? Tuğrul’a isyan mı edecek, yoksa ona ölümüne kadar biat mı edecek. Yınal’ın öldürülmesi Grigor’un Selçuklu iç mücadelesinde oluşturmaya çalıştığı kaos sona ermiş, Grigor atıl durumda kalmıştı. Grigor, Selçuklu’ya karşı yeni bir plan yapacak mı, yoksa içeride yaşanabilecek kavgayı harlamayı mı yeğleyecek?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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