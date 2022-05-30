Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan’da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça’nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut’un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey’in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı.