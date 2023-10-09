Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Başrolünü Barış Arduç'un üstlendiği Alparslan: Büyük Selçuklu final bölümleri ile ekranlara dönecek. İzleyicilerin gözü ise "Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlayacak, 60. yeni bölüm bu akşam var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan: Büyük Selçuklu 3. sezon tarihi hakkında ayrıntılar...
Her pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Alparslan: Büyük Selçuklu final bölümleri ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan: Büyük Selçuklu 60. bölüm tarihi ile ilgili detaylar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü bu akşam yayın akışında bulunmuyor. Dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanında "Alparslan: Büyük Selçuklu final bölümleriyle yakında TRT 1'de" ifadelerine yer verildi. Dizinin final bölümlerinin yayınlanacağı tarih netleştiğinde haberimiz güncellenecek.
9 EKİM 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:25 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık"
22:35 Yabancı Sinema "İtalyan Yazı"
00:30 Yabancı Sinema "Hıçkırık"
02:30 Seksenler
03:45 Diriliş "Ertuğrul"
05:55 Kapanış
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alparslan, Selçuklu’nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza’nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi? Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak.
Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak.