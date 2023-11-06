5 Şurada Paylaş!









Bizans tarafında ise Kayzer Dukas ölmüş, Evdokya hem kendine eş hem Bizans’a kayzer olması için Diyojen’i seçmişti. Hapiste ölümü bekleyen Diyojen, Evdokya’nın bu kararıyla hedefleri doğrultusunda yeniden harekete geçer. Diyojen’in en büyük gayesi Alparslan’ı ve Türkleri Anadolu’da barındırmamak, onları geldikleri topraklara geri püskürtmek. Diyojen hedeflerini gerçekleştirebilip hem tahtını sağlama almaya hem Türkleri geldikleri yere göndermeye çalışacak. Diyojen bu konuda başarılı olabilecek mi?



Alparslan, Mısır seferine devam ederken Diyojen’in ordusuyla Selçuklu mülküne doğru yola çıktığını öğrenir. Bir karar verecektir. Ya Mısır ya Anadolu! Alparslan istişareler neticesinde Diyojen’in karşısına çıkmaya karar verir. Diyojen’in önünü Malazgirt’te kesecektir!