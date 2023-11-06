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        Haberler Televizyon Alpaslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? TRT 1 Alpaslan Büyük Selçuklu bitiyor mu ve neden final yapıyor?

        Alpaslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü?

        TRT 1'in her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Alpaslan Büyük Selçuklu, bu akşam 61. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrolünü sevilen oyuncu Barış Arduç'un üstlendiği dizi, bugün izleyicilere veda ediyor. İşte, Alpaslan Büyük Selçuklu'nun finaline dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:50
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        Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinde final için beklenen gün geldi çattı. Yayınlandığı günden beri hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalamayı başaran dizi, bugün 61. bölümüyle final yapacak. İşte, Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin final nedeni ve son bölümde yaşananlar...

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        ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

        İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam TRT 1 ekranlarına veda ediyor.

        Sevilen dizi, başrol oyuncusu Barış Arduç'un diziden çekilmesi nedeniyle bu akşam son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak ve final yapacak.

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        ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani’yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır.

        Bizans’ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur.

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        Mısır’a giderken yoldaki kalelerden biat almak isteyen Alparslan, yalnızca Mahmud Mirdas’tan biat alamaz. Yıllardır tabiiyetinde bulunan Mahmud’un bu yaptığını anlamlandıramayan Alparslan, kaleyi kuşatmaya alır.

        Alparslan, Mahmud Mirdas’ı ikna edebilecek mi, yoksa kanlı bir fetih mi gerçekleştirecek? Mahmud’un yanında bulunan annesi Seyyide ise Mahmud Mirdas’ı biat vermesi konusunda uyarmakta, bu işin sonunun Mahmud adına iyi olmayacağını söylemektedir.

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        Bizans tarafında ise Kayzer Dukas ölmüş, Evdokya hem kendine eş hem Bizans’a kayzer olması için Diyojen’i seçmişti. Hapiste ölümü bekleyen Diyojen, Evdokya’nın bu kararıyla hedefleri doğrultusunda yeniden harekete geçer. Diyojen’in en büyük gayesi Alparslan’ı ve Türkleri Anadolu’da barındırmamak, onları geldikleri topraklara geri püskürtmek. Diyojen hedeflerini gerçekleştirebilip hem tahtını sağlama almaya hem Türkleri geldikleri yere göndermeye çalışacak. Diyojen bu konuda başarılı olabilecek mi?

        Alparslan, Mısır seferine devam ederken Diyojen’in ordusuyla Selçuklu mülküne doğru yola çıktığını öğrenir. Bir karar verecektir. Ya Mısır ya Anadolu! Alparslan istişareler neticesinde Diyojen’in karşısına çıkmaya karar verir. Diyojen’in önünü Malazgirt’te kesecektir!

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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