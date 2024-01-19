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        Haberler Gündem Alper Gezeravcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya gitti mi, kaç gün kalacak?

        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı uzaya gitti mi, kaç gün kalacak?

        Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında yapılan uzay yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç." ifadeleri ile uzay misyonunu aktaran Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi. İşte ilk Türk astronot Alper Gezeravcı hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:32
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        Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alıyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Peki, Alper Gezeravcı kimdir ve kaç yaşında? İşte İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri...

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        ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

        Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Mersin Silifkeli olan askeri pilot Gezeravcı, uzaya çıkacak ilk astronot olarak belirlendi.

        Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.

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        UZAYA ÇIKMADAN ÖNCE 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ GEÇİRDİ!

        Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya giden Gezeravcı, buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi.

        Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.

        Gündemlerinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Gezeravcı, aileleriyle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadıklarını söyledi.

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        UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

        ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

        SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

        Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

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        13 FARKLI DENEY YAPACAK

        Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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