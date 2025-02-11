Alper Kul: 13 yıl sonra dışarı çıktık

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alper Kul ile eşi Aylin Kontente, Gayrettepe'deki bir davete katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu çift, uzun süre sonra dışarı çıktıklarını söyledi.

Alper Kul, Aylin Kontente ve Mert Öner

Alper Kul; "13 yıldır yeni yeni dışarıya çıkmaya başladık. İki çocuk var onlarla ilgilendiğimiz için pek vakit bulamıyoruz. Dışarı çıkmayı acayip özlemişiz. Yeni flört ediyor gibiyiz" dedi.