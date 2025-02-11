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        Haberler Objektife Takılanlar Alper Kul: 13 yıl sonra dışarı çıktık - Magazin haberleri

        Alper Kul: 13 yıl sonra dışarı çıktık

        Alper Kul ile eşi Aylin Kontente, Gayrettepe'deki bir davete katıldı. Gazetecilerin sorularına cevap veren Kul; "13 yıldır yeni yeni dışarıya çıkmaya başladık. İki çocuk var onlarla ilgilendiğimiz için pek vakit bulamıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 08:12 Güncelleme: 11.02.2025 - 08:12
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        "13 yıl sonra dışarı çıktık"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alper Kul ile eşi Aylin Kontente, Gayrettepe'deki bir davete katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu çift, uzun süre sonra dışarı çıktıklarını söyledi.

        Alper Kul, Aylin Kontente ve Mert Öner
        Alper Kul, Aylin Kontente ve Mert Öner

        Alper Kul; "13 yıldır yeni yeni dışarıya çıkmaya başladık. İki çocuk var onlarla ilgilendiğimiz için pek vakit bulamıyoruz. Dışarı çıkmayı acayip özlemişiz. Yeni flört ediyor gibiyiz" dedi.

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        #alper kul
        #Aylin Kontente
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