Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Alperen, Minnesota karşısında parkede! Minnesota- Houston Rockets NBA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Minnesota- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a konuk oluyor. Alperen ve Kevın Durant liderliğinde 6. sırada bulunan Houston, sezonu ilk 6 sırada bitirip play offa kalmayı hedefliyor. Öte yandan Minnesota Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alıyor. Basketbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve başlama saatini merak ediyor. Peki, Minnesota- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 13:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        NBA'de yarın gece 12 karşılaşma oynanacak ve gözler Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston maçında olacak. Houston son olarak Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'a 132-124 yenildi. United Center'da Bulls'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 4. kez "triple-double"lık performans sergiledi. Peki, Minnesota- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        MİNNESOTA- HOUSTON MAÇI NE ZAMAN?

        Minnesota- Houston maçı 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece TSİ 04.30'da oynanacak.

        3

        MİNNESOTA- HOUSTON MAÇI HANGİ KANALDA?

        Target Center'da oynanacak zorlu mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        MİNNESOTA- HOUSTON MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus’a üye olabilir ve Minnesota- Houston maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
