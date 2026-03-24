Minnesota- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a konuk oluyor. Alperen ve Kevın Durant liderliğinde 6. sırada bulunan Houston, sezonu ilk 6 sırada bitirip play offa kalmayı hedefliyor. Öte yandan Minnesota Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alıyor. Basketbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve başlama saatini merak ediyor. Peki, Minnesota- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de yarın gece 12 karşılaşma oynanacak ve gözler Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston maçında olacak. Houston son olarak Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'a 132-124 yenildi. United Center'da Bulls'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 4. kez "triple-double"lık performans sergiledi. Peki, Minnesota- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİNNESOTA- HOUSTON MAÇI NE ZAMAN?
Minnesota- Houston maçı 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece TSİ 04.30'da oynanacak.
MİNNESOTA- HOUSTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Target Center'da oynanacak zorlu mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.