Alperen Şengün'den Brooklyn potasına 20 sayı!

NBA'de normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'i 123-108'lik skorla mağlup etti.

Bu sezonki 18. galibiyetini elde eden Philadelphia'da Tyrese Maxey 34 sayı, 10 asistle double double yaparken, VJ Edgecombe 23 sayı, Joel Embiid 22 sayı ve milli basketbolcu Adem Bona da 2 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligde üst üste 4, toplamda da 23. yenilgisini alan Dallas'ta ise Max Christie 18 sayı, Brandon Williams 14 sayıyla oynadı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN BROOKLYN POTASINA 20 SAYI

Houston Rockets, Barclays Center'da mücadele ettiği Brooklyn Nets'i 120-96'lık skorla yendi. Ligdeki 21. galibiyetini elde eden Houston'da sakatlığından dolayı iki maç sonra görev alan milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 6 asist, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 22 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı.

Bu sezonki 21. mağlubiyetini alan Brooklyn'de ise Cam Thomas 21, Ziaire Williams da 14 sayılık katkı verdi.