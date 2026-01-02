Habertürk
        Alperen Şengün'den Brooklyn potasına 20 sayı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den Brooklyn potasına 20 sayı!

        NBA'de Los Angeles Clippers evinde karşılaştığı Utah Jazz'ı 118-101 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini elde etti. Clippers'ta Kawhi Leonard 45 sayıyla oynadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:07
        Alperen Şengün'den Brooklyn potasına 20 sayı!
        NBA'de normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'i 123-108'lik skorla mağlup etti.

        Bu sezonki 18. galibiyetini elde eden Philadelphia'da Tyrese Maxey 34 sayı, 10 asistle double double yaparken, VJ Edgecombe 23 sayı, Joel Embiid 22 sayı ve milli basketbolcu Adem Bona da 2 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligde üst üste 4, toplamda da 23. yenilgisini alan Dallas'ta ise Max Christie 18 sayı, Brandon Williams 14 sayıyla oynadı.

        ALPEREN ŞENGÜN'DEN BROOKLYN POTASINA 20 SAYI

        Houston Rockets, Barclays Center'da mücadele ettiği Brooklyn Nets'i 120-96'lık skorla yendi. Ligdeki 21. galibiyetini elde eden Houston'da sakatlığından dolayı iki maç sonra görev alan milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 6 asist, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 22 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı.

        REKLAM

        Bu sezonki 21. mağlubiyetini alan Brooklyn'de ise Cam Thomas 21, Ziaire Williams da 14 sayılık katkı verdi.

        CLIPPERS'TAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

        Los Angeles Clippers, Intuit Dome'da karşı karşıya geldiği Utah Jazz'ı 118-101'lik skorla mağlup etti ve art arda 6, toplamda da 12. galibiyetini kazandı. Clippers'ta Kawhi Leonard 45 sayıyla ön plana çıkarken, James Harden 20 sayı ve Nicolas Batum da 14 sayıyla eşlik etti.

        Bu sezonki 21. yenilgisini alan Kyle Anderson 22 sayı, Brice Sensabaugh 20 sayı ve Isaiah Collier da 16 sayı, 10 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Brooklyn Nets: 96 - Houston Rockets: 120

        Detroit Pistons: 112 - Miami Heat: 118

        Dallas Mavericks: 108 - Philadelphia 76ers: 123

        Sacramento Kings: 106 - Boston Celtics: 120

        Los Angeles Clippers: 118 - Utah Jazz: 101

