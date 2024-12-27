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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den galibiyete 'double-double' katkı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den galibiyete 'double-double' katkı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double double" yaptığı maçta Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 128-111'lik skorla yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:38
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        Alperen'den galibiyete büyük katkı!
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        NBA'e bu gece oynanan 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston, deplasmanda New Orleans'a konuk oldu.

        Alperen Şengün, Smoothie King Center'da oynanan mücadelede 25 dakika 10 saniye süre alırken 10 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi. Houston'da Jalen Green 30, Cam Whitmore 27 ve Fred VanVleet 25 sayı ile ön plana çıkarak galibiyette önemli rol oynadı.

        New Orleans Pelicans'ta ise Trey Murphy III'nin 21, Dejounte Murray ile Brandon Boston'ın 17'şer sayısı kazanmaya yetmedi.

        Bu sonuçla Houston Rockets 21. galibiyetini elde etti. New Orleans ise 26. kez sahadan mağlup ayrıldı.

        OKLAHOMA CITY THUNDER'DAN 9. GALİBİYET

        Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-114 yenerek peş peşe 9. galibiyetini aldı.

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        Gainbridge Fieldhouse'da oynanan müsabakada Indiana'nın konuğu olan Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander'ın 45 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik etkili performansıyla kazanmayı başardı.

        Konuk ekipte Jalen Williams da 20 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Indiana'da Andrew Nembhard'ın 23, Pascal Siakam'ın da 22 sayısı galibiyete yetmedi.

        SONUÇLAR

        Washington Wizards-Charlotte Hornets: 113-110

        Orlando Magic-Miami Heat: 88-89

        Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 114-120

        Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 141-133

        New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 111-128

        Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 105-111

        Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 155-126

        Sacramento Kings-Detroit Pistons: 113-114

        Portland Trail Blazers​​​​​​​-Utah Jazz: 122-120

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