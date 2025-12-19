Habertürk
        Alperen Şengün'den takas iddialarına cevap - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den takas iddialarına cevap

        NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, hakkında çıkan takas iddialarına cevap verdi. Milli basketbolcu, "Takas haberlerinden hiç endişelenmedim. Bu olabilir de, olmayabilir de. Harika bir sezon geçiriyorum. Şu anda hiçbir şeyin beni etkileyebileceğini sanmıyorum, özellikle sosyal medya beni hiç etkilemez" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:06
        Alperen'den takas iddialarına cevap
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, harika bir sezon geçirdiğini ve takas iddialarıyla ilgilenmediğini söyledi.

        Milli basketbolcu, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da katıldığı bir programda, son dönemde çıkan takas iddialarının kendisini endişelendirip endişelendirmediğiyle ilgili soruya, "Hiç endişelenmedim. Bu olabilir de, olmayabilir de. Harika bir sezon geçiriyorum. Şu anda hiçbir şeyin beni etkileyebileceğini sanmıyorum, özellikle sosyal medya beni hiç etkilemez. Bir şey olacaksa, olur. Ama bence bana güveniyorlar ve ben bu takıma kalbimi veriyorum." yanıtını verdi.

        "HEDEFİM NBA'İN EN İYİ 15 OYUNCUSU ARASINDA OLMAK"

        Alperen Şengün, bütün yaz hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, "Hedeflerimden biri NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak. Bütün yaz boyunca bunun için çalışıyorum. Kazanmak, kazanan takımda olmak, her maçta rekabet etmek. Bunun için çalışıyorum ama ondan önce kazanmak istiyorum. Diğer şeyler, All-Star, All-NBA, diğer şeyler ondan sonra geliyor." diye konuştu.

        Serbest atışlar sırasında topla neler konuştuğu sorusu üzerine Alperen, "Her seferinde farklı şeyler. Eskiden konuşurdum ama artık konuşmuyorum. Şimdi hızlı olmaya çalışıyorum, sadece birkaç kelime o da kendimle." dedi.

