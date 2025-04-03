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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün double-double yaptı Rockets kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün double-double yaptı Rockets kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 14 ribaunt, 9 asistle "double-double" performans sergilediği maçta Utah Jazz'ı 143-105 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:11
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        Alperen double-double yaptı Rockets kazandı!
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        NBA'de 9 maç yapıldı. Jalen Green'in 22, Dillon Brooks 21 sayılık katkı yaptığı Toyota Center'daki müsabakada sezonun 50. galibiyetine imza atan Rockets, NBA play-off'larına katılmayı garantiledi.

        Jazz'da Isaiah Collier 22 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşı Collin Sexton, 18 sayılık katkı yaptı.

        Batı konferansında 50 galibiyet, 27 yenilgiyle 2. sıradaki Houston Rockets'in play-off'taki rakibi sıralamanın kesinleşmesinin ardından Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies olacak.

        Utah Jazz ise 16 galibiyet, 61 mağlubiyetle Batı konferansının 15. yani son sırasında bulunuyor.

        THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET

        Oklahoma City Thunder, evi Paycom Center'da Detroit Pistons'ı 119-103 yenerek üst üste 11. galibiyetine yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayısıyla uzandı.

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        Thunder'da Jalen Williams'ın 23 sayı kaydettiği maçta takım arkadaşı Chet Holmgren 22 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Tim Hardaway Jr., Pistons adına 23 sayı attı.

        Oklahoma City Thunder, 64 galibiyet, 11 mağlubiyetle Batı konferansının zirvesinde bulunurken Detroit Pistons, 42 galibiyet, 32 yenilgiyle Doğu konferansının 5. sırasında yer alıyor.

        SONUÇLAR

        Washington Wizards-Sacramento Kings: 116-111

        Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-105

        Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 124-105

        Boston Celtics-Miami Heat: 103-124

        Houston Rockets-Utah Jazz: 143-105

        Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 120-118

        Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-113

        Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 119-103

        Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 114-98

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