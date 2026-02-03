Habertürk
        Alperen Şengün: Eninde sonunda All-Star'a seçileceğim

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, "Eninde sonunda All-Star'a seçileceğim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:54 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:54
        NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star'a seçilememesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        "ENİNDE SONUNDA ALL-STAR'A SEÇİLECEĞİM"

        NBA'de Indiana Pacers'ı 118-114 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli basketbolcu, "Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Seçilememek benim için hayal kırıklığıydı. Ligde çok fazla yetenek var ve hala gencim. Eninde sonunda bunu başaracağım. Bu durum beni sadece daha çok çalışmaya itecek." diye konuştu.

        Bu durumlarda her zaman iyi yönde motive olduğunu vurgulayan Alperen, "Hala gerçekleştirmem gereken hedeflerim var. Sadece daha çok çalışmam lazım. Yaptığım işte disiplinli olmalıyım. Umarım NBA'de uzun yıllar oynarım ve All-Star seçimleri olur. Mutlaka yapacağım." dedi.

        "KENDİME GÜVENİP SAHADA İŞİ BİTİRMELİYİM"

        Pacers karşısında 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımına liderlik eden Alperen, performansıyla ilgili soruya, "Aslında mesele sadece All-Star olmak değil, kendimi kanıtlamam gerekiyor. Dediğim gibi, geçen ayı pek iyi geçirmedim ama artık yeni bir aydayız. Agresif olmalıyım. Kim olduğumu ve her maçı nasıl domine edebileceğimi hatırlamam gerekiyor. Kendime güvenmeli, sahaya çıkıp işi bitirmeliyim. Ben buyum ve her maç yapacağım şey de bu." cevabını verdi.

