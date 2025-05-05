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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets, play-off'ta Golden State Warriors'a elendi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Houston Rockets, play-off'ta Golden State Warriors'a elendi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:21
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        Alperen'li Houston, play-off'ta elendi
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        NBA play-off'larında 2 maç oynandı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Golden State Warriors'ı konuk etti.

        Golden State Warriors, rakibini deplasmanda 103-89 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

        Warriors'ta Buddy Hield 33 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Stephen Curry 22 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Jimmy Butler 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Draymond Green 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

        Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Amen Thompson'ın 24 sayı, 9 ribauntla mücadele ettiği ev sahibi ekipte Fred VanVleet ise 17 sayı, 7 ribaunt üretti.

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        Seriyi 4-3 kazanan Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

        PACERS DEPLASMANDA KAZANDI

        Indiana Pacers, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 121-112 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Saha avantajını ele geçiren Pacers'ta Andrew Nembhard 23 sayı, 6 asist ve Tyrese Haliburton 22 sayı, 13 asistle mücadele etti.

        Ev sahibi Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 5 ribaunt ve Evan Mobley'nin 20 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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