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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü!

        NBA'de Houston Rockets'ın deplasmanda mücadele ettiği Denver Nuggets'ı 128-108'lik skorla mağlup ettiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:41
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        Alperen triple-double'ın kıyısından döndü!
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        NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Ball Arena'da karşılaştığı Denver Nuggets'ı 128-108'lik skorla mağlup etti. Ligde üst üste 5, toplamda 27. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen, 25 dakika kaldığı parkede 20 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 34 sayı, 5 asist ve Fred VanVleet de 16 sayı, 8 asistle mücadele etti. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Denver'da ise Jamal Murray ile Christian Braun'un 22'şer sayılık performansı galibiyete yetmedi.

        CLIPPERS'TAN BROOKLYN'E 59 SAYI FARK

        Los Angeles Clippers evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 126-67'lik skorla yendi ve kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Ligdeki 22. galibiyetini kazanan Clippers'ta Kawhi Leonard 23 sayı, James Harden 21 sayı, 11 asist ve Norman Powell da 18 sayı ile katkı verdi. Bu sezonki 27. yenilgisini alan Brooklyn'de Jalen Wilson 16 sayı, Dayron Sharpe da 12 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Philadelphia 76ers: 119 - New York Knicks: 125

        Toronto Raptors: 110 - Boston Celtics: 97

        San Antonio Spurs: 115 - Memphis Grizzlies: 129

        New Orleans Pelicans: 119 - Dallas Mavericks: 116

        Chicago Bulls: 94 - Atlanta Hawks: 110

        Milwaukee Bucks: 122 - Orlando Magic: 93

        Denver Nuggets: 108 - Houston Rockets: 128

        Utah Jazz: 112 - Charlotte Hornets: 117

        Minnesota Timberwolves: 115 - Golden State Warriors: 116

        Los Angeles Lakers: 117 - Miami Heat: 108

        Los Angeles Clippers: 126 - Brooklyn Nets: 67

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