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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 22 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 22 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

        NBA'de Houston Rockets, Denver Nuggets'a deplasmanda 134-124 mağlup oldu. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:33
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        Alperen'in 22 sayısı Houston'a yetmedi
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'a 134-124 mağlup oldu.

        NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Rockets, Alperen Şengün'ün Denver Nuggets karşısında, 22 sayı 7 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ile oynadığı maçı 10 sayı farkla kaybetti.

        Maçı kazanan Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 10 ribaunt, 15 asist ile "Triple-double" yaptı ve takımını galibiyete taşıdı.

        Nuggets'ta, Michael Porter ise 30 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.

        MAGIC'TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

        Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı.

        Magic'te Franz Wagner, 31 sayıyla sezonun kendi adına en yüksek sayısını atarken Jalen Suggs da 22 sayıyla yine kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti. Magic'te Cole Anthony ise 25 sayı ile oynadı.

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        Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 23 sayısı ve Deni Avdija'nın 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        SONUÇLAR:

        Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 107-133

        Orlando Magic-Washington Wizards: 139-120

        Toronto Raptors-Phoenix Suns: 112-105

        Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 105-91

        New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 124-114

        Denver Nuggets-Houston Rockets: 134-124

        Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 117-131

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