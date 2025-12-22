Habertürk
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 28 sayısı Rockets'e yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 28 sayısı Rockets'e yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, uzatma sonunda Sacramento Kings'e 125-124 kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:32
        Alperen'in 28 sayısı Rockets'e yetmedi!
        Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada bitime 2.2 saniye kala Dennis Schröder'in attığı 3 sayılık basketle öne geçen Kings, bu sezon 7. galibiyetini aldı.

        Kings'te Schröder 24 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 21 sayı, 13 ribaunt ve Maxime Raynaud 12 sayı, 14 ribauntla oynayarak "double-double" yapan isimler oldu.

        DeMar DeRozan 27, Keegan Murray ise 26 sayı kaydetti.

        Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

        Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Amen Thompson ve Jabari Smith 18'er sayıyla oynadı.

        JALEN BRUNSON 47 SAYIYLA KNICKS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

        Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada New York Knicks, Miami Heat'i 132-125 mağlup etti.

        Knicks'te Jalen Brunson, 47 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        Ev sahibi ekipte Mikal Bridges 24, OG Anunoby 18 sayı kaydederken Josh Hart ise 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Heat'te Kel'el Ware 28 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaparken Jaime Jaquez, 23 sayılık performans gösterdi.

