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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Rockets, Thunder'a "Dur" dedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Rockets, Thunder'a "Dur" dedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı karşılaşmada Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 125-111 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:06
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        Alperen Şengün'den dev performans!
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        NBA'de 10 maç yapıldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı ağırladı. Rockets, maçı 125-111 kazandı.

        Alperen Şengün, mücadelede 31 sayı, 4 asist, 3 top çalma ve 2 ribauntla oynadı.

        Ev sahibi ekipte Jalen Green 34, Amen Thompson 16 ve Fred VanVleet 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Ligde 11 maç sonra kaybeden ve bu sezon 13. mağlubiyetini yaşayan Thunder'da ise Jalen Williams 33, Shai Gilgeous-Alexander 22 ve Chet Holmgren 20 sayı kaydetti.

        PISTONS, RAPTORS'I YENEREK PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI

        Toronto Raptors'ı deplasmanda 117-105 yenen Detroit Pistons, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk kez play-off'lara kaldı.

        Pistons'ta Tim Hardaway Jr. 23 sayıyla oynarken Jalen Duren 21 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaptı.

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        Raptors'ta ise Jakob Poeltl 10 sayı ve 11 ribaunt, Ja'Kobe Walter da 22 sayılık performans gösterdi.

        SONUÇLAR

        Indiana Pacers-Utah Jazz: 140-112

        Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 102-125

        Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-117

        Boston Celtics-Phoenix Suns: 123-103

        San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 113-114

        Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 125-111

        Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 118-113

        Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-104

        Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 114-91

        Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 124-108

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