        Alperen Şengün ve Adem Bona'dan galibiyet!

        Alperen Şengün ve Adem Bona'dan galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets deplasmanda Denver Nuggets'ı; Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Dallas Mavericks'i mağlup etti.

        Giriş: 21.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:05
        Alperen Şengün ve Adem Bona'dan galibiyet!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'ı 115-101 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

        Ball Arena'da Nuggets'a konuk olan Rockets, Kevin Durant'in 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçı kazandı ve sezonun 17. galibiyetini aldı.

        Reed Sheppard'ın 28, Jabari Smith Jr'ın 22 sayı attığı mücadelede Alperen Şengün ise 8 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok üretti.

        Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 ve Jamal Murray'nin 16 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.

        ADEM BONA DOUBLE-DOUBLE'A YAKLAŞTI

        Milli basketbolcu Adem Bona'nın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 121-114 mağlup etti.

        Bu sezon 16. maçını kazanan 76ers'ta Tyrese Maxey 38, VJ Edgecombe 26 ve Dominick Barlow 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise 10 sayı, 8 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performansıyla "double-double"a yaklaştı.

        Mavericks'te Anthony Davis ve Cooper Flagg'in 24'er sayısı, sezonun 18. yenilgisini engelleyemedi.

