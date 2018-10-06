'Artık bir mezarı olacak'

Almanya'nın Frankfurt kentinde bir otomobil fabrikasında çalışan Hasan Tarım, 21 yaşındayken, 1992 yılında Fransa'da Alp Dağları'na yaptığı tırmanışta kayboldu. O günden sonra Tarım ve birlikte tırmanış yaptığı Alman arkadaşının izine rastlanmadı. Geçen Ağustos ayında Alp Dağları'na çıkan bir grup dağcı, eriyen buzulların arasına düşmüş ve dağcı ipi ile birbirlerine bağlı iki kişinin cesedini buldu. Yapılan DNA testinde cesetlerin, 26 yıl önce bölgede kaybolan Hasan Tarım ve Alman arkadaşına ait olduğu belirlendi.

Ailesinin da bu hafta Almanya'ya giderek boynundaki kolyeden teşhis ettiği Tarım'ın cenazesi, dün Frankfurt'tan tarifeli uçakla Kayseri'ye getirildi. Cenaze ardından Kayseri Cemevi'nin morguna konuldu.

AĞITLARLA KARŞILANDI

Hasan Tarım'ın cenazesi sabah saatlerinde Kayseri Cemevi'nden alınarak Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak köyüne getirildi. Ağıtlarla karşılanan cenaze, önce köydeki cemevine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hasan Tarım'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acılı baba Yusuf Tarım, oğlunun cenaze törenine katılanlara teşekkür ederek, başsağlığı ve taziye dileklerini kabul etti. Baba Tarım, ''Çok duyguluyum. En azından oğlumun baba ocağımızda ve topraklarımızda bir mezarı olacak" dedi.

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