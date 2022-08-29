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Altay: 1 - Ankara Keçiörengücü: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi. Öte yandan Altaylı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıktı

Altay: 1 - Ankara Keçiörengücü: 3 | MAÇ SONUCU

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Altay'ı 3-1 yendi. Öte yandan Altaylı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk. 86 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Paixao, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 28 Naderi)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Hamza Gür (Dk. 79 Balaj), Olawoyin (Dk. 90+3 Erkam Reşmen), Bardhi (Dk. 79 Mara), Melih İnan (Dk. 68 Rashad Muhammed), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz

Goller: Dk. 23 Hamza Gür, Dk. 56 Olawoyin, Dk. 81 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 80 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Sarıkaya, Dk. 55 Björkander, Dk. 61 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 63 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 87 Balaj (Ankara Keçiörengücü)

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