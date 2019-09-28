Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Altay Bayındır, "Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı, topu kaleye sokamadık. Bir şey bitmiş değil, şampiyonluğa kenetlenmiş bir takımız, bu doğrultudan ilerliyoruz. Bugün sahada terinin son damlasına karar mücadele veren tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve Galatasaray'a da başarılar diliyorum." dedi.

"BUGÜNÜ BAŞARI OLARAK GÖRMÜYORUM"

Derbinin golsüz bitmesine de değinen Altay Bayındır, "Bugünü başarı olarak görmüyorum, biz 3 puan için oynuyoruz. Buraya fazla takılmadan, Antalya maçından 3 puan alarak ilerlemek istiyoruz. Benim ilk derbimdi, güzel bir mücadele oldu benim için de, inşallah böyle devam ederiz." açıklamasını yaptı.

"DERBİ OLMASI FARK YARATMADI"

Taraftarlar baskısıyla ilgili gelen soru üzerine Altay Bayındır "Sahaya odaklandığın için tribüne çok bakmıyorsun. Galatasaray taraftarının sesi duyuldu ama ben daha çok Fenerbahçe taraftarının sesini duydum, destekleri için onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray derbisinde iyi performans göstermesiyle ilgili gelen soru üzerine konuşan 21 yaşındaki file bekçisi, "Derbi olması benim için fark yaratmadı, her maça aynı şekilde konsantre olup, aynı şekilde oynuyorum. Hocamız da, Emre ağabey de, Volkan ağabey de çok tecrübeli, büyük liderler hepsi, yönetmeyi biliyorlar. Bu maçı oynamış olarak uyarılarda bulundular bize ama biz her maça nasıl hazırlanıyorsak, buna da öyle hazırlandık. Galip gelebilirdik ama olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.