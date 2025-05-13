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        Haberler Spor Futbol Altay Bayındır için yapılan paylaşıma tepki yağdı! - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır için yapılan paylaşıma tepki yağdı!

        Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'a 2-0 mağlup oldu. Maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın ağlarında gördüğü 2. gol sonrası verdiği tepki gündem oldu. West Ham United'ın Altay Bayındır'ın tepkisini tiye aldığı paylaşımı 4 milyondan fazla görüntülenme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:37
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        Altay için yapılan paylaşıma tepki yağdı!
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        İngiltere Premier League ekibi Manchester United'ın formasını giyen Altay Bayındır'ın West Ham United maçındaki anları gündem oldu.

        West Ham United, Jarrod Bowen'ın attığı 2. golden sonra Altay Bayındır'ın gösterdiği tepkiyi tiye aldı.

        Milli oyuncumuz, yediği golün ardından sinirlenerek iki yumruğunu sıktı ve tribünlere doğru bağırdı.

        West Ham United ise bu anları TikTok hesabından "Kaleci yediği gole seviniyor mu?" diye paylaştı.

        İngiliz taraftarlar, yapılan paylaşımın altında Altay Bayındır'a destek mesajları atarken "Yediği gole sinirlendiği için bu hareketi yapıyor." yorumlarında bulundu.

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