Altay - Denizlispor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Altay, 26 Ekim 2018 Cuma günü Denizlispor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Altay 12 puanla 9. sırada, Denizlispor 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Altay son 2 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Denizlispor son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 157. İddaa'da Altay kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Denizlispor kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Altay son hafta oynanan Denizlispor maçında 1-1 berabere kaldı.

Denizlispor, Altay karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Altay, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Altay, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Denizlispor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Denizlispor, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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