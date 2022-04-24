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Altay - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı

Altay - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Alsancak Mustafa Denizli Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1

ALTAY: Lis, Eric, Thiam, Kazım, Tolga, Ceyhun, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Rayan
YEDEKLER: Ozan, Aka, Kappel, Pinares, Nurettin, Tugay, Eren, İbrahim, Cebrail
TEKNİK DİREKTÖR: Sinan Kaloğlu

GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Erick, Emre, Berkan, Babel, Kerem, Gomis
YEDEKLER: İsmail, Peña, Alpaslan, Mostafa, Ömer, Cicâldău, Arda, Halil, Semih, Boey
TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti. Ligde küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'ini yitirdi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

84. RANDEVU

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez fileleri havalandırdı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Altay arasında İzmir'de yapılan lig maçlarında da sarı-kırmızılı takımın büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

İki takım İzmir'de 41 lig maçında karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 23, siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 10 kez de eşitliği bozamadı.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 64, Altay ise 29 gol attı.

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