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"HİÇ AHLAKSIZ TEKLİF ALMADIM"

Altay, bir muhabirin, "Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit’in Kuveyt’in zengin kadınlarıyla yemek yemesi olay olmuştu. Size böyle bir teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusu üzerine, "Kadınlar kime bu teklifi yapacağını iyi bilir. Hayatımda hiç ahlaksız teklif almadım" dedi.