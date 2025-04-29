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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Altay’a 6 puan silme cezası - Futbol Haberleri

        Altay’a 6 puan silme cezası

        İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay'ın FIFA'daki bir dosyasından dolayı 6 puanı silindi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:39
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        Altay'a 6 puan silme cezası
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bitime 2 hafta kala küme düşen Altay’da sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, eski Brezilyalı oyuncusu William De Amorim'e olan 466 bin Euro borcu nedeniyle 6 puan silme cezasına çarptırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Altay Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Siyah-beyazlılar, Ekim 2024’te de TFF Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası almıştı.Bu sezon itibarıyla 9 puanı silinen Altay, ligin bitimine 1 hafta kala 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

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