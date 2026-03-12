Canlı
        Haberler Spor Voleybol Altekma-Milano: 1-3 (MAÇ SONUCU) - CEV Challenge Kupası - Voleybol Haberleri

        Altekma-Milano: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Altekma, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçında evinde İtalya ekibi Allianz Milano'ya 3-1 yenilerek Avrupa'dan elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 23:18 Güncelleme:
        Altekma yarı finalde veda etti

        Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ikinci maçında Altekma, İtalya'nın Allianz Milano takımına sahasında 3-1 yenildi.

        İlk maçı da deplasmanda 3-0 kaybeden Altekma kupaya yarı finalde veda ederken, İtalyan ekibi Allianz Milano finale yükseldi.

        Salon: TVF Atatürk Voleybol

        Hakemler: Boyan Zhelev (Bulgaristan), İstref Elezaj (Kosova), ​​​​​​​

        Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Ewert, (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Niyazi Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Kenan Sarp Derince, Eray Kursav)

        Allianz Milano: Gil Kreling, Otsuka, Masulovic, C Reggers, İchino, Caneschi, (Catania, Corbetta, Lindqvist, Benacchio, Di Martino, Masajedi, Barbanti)

        Setler: 21-25, 23-25, 25-16, 26-28

        Süre: 106 dakika (27, 29, 22, 28)

        Avcılar'da 'Cabbar' isimli balıkçıl barınağın maskotu oldu; Yaren leylek gibi o da burada

        
