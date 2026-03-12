Altekma-Milano: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Altekma, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçında evinde İtalya ekibi Allianz Milano'ya 3-1 yenilerek Avrupa'dan elendi.
İlk maçı da deplasmanda 3-0 kaybeden Altekma kupaya yarı finalde veda ederken, İtalyan ekibi Allianz Milano finale yükseldi.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Boyan Zhelev (Bulgaristan), İstref Elezaj (Kosova),
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Ewert, (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Niyazi Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Kenan Sarp Derince, Eray Kursav)
Allianz Milano: Gil Kreling, Otsuka, Masulovic, C Reggers, İchino, Caneschi, (Catania, Corbetta, Lindqvist, Benacchio, Di Martino, Masajedi, Barbanti)
Setler: 21-25, 23-25, 25-16, 26-28
Süre: 106 dakika (27, 29, 22, 28)