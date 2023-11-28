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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT| Son dakika: Altın fiyatları 28 Kasım canlı tablo! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Kasım tablosu

        Altın fiyatları hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini haftanın ikinci iş günü yani bugün de sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı bin 850 lira üzerinde kapatan gram altın fiyatları bugün 1870 lira üzerinden işlem görüyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Kasım alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:38
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        1

        ALTIN FİYATLARI 28 KASIM CANLI... Altın fiyatları bugün yani 28 Kasım Salı günü altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya da rekor seviyede başladı. Yaşanan yükselişle birlikte özellikle bugün altın alacaklar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel ve anlık fiyat tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.874,48

        1.874,79

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.016,30

        2.016,58

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.999,17

        3.065,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.996,67

        12.223,60

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.979,59

        6.130,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.996,67

        12.223,60

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.587,22

        12.900,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.056,98

        1.253,47

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.731,77

        1.829,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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