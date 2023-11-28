ALTIN ALACAKLAR DİKKAT| Son dakika: Altın fiyatları 28 Kasım canlı tablo! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT| Son dakika: Altın fiyatları 28 Kasım canlı tablo! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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ALTIN FİYATLARI 28 KASIM CANLI... Altın fiyatları bugün yani 28 Kasım Salı günü altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya da rekor seviyede başladı. Yaşanan yükselişle birlikte özellikle bugün altın alacaklar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel ve anlık fiyat tablosu...