Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi tablosu
Altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1830 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 20 Kasım alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.828,26
1.828,57
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.981,84
1.982,14
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.925,22
2.989,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.700,88
11.922,26
YARIM ALTIN FİYATI
5.832,16
5.979,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.700,88
11.922,26
ATA ALTIN FİYATI
12.360,70
12.668,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.032,28
1.233,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.691,72
1.800,71