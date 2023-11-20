1 Şurada Paylaş!









Altın fiyatları 20 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 20 Kasım alış - satış tablosu...