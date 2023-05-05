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Haberler Altın Altına 58 milyar liralık hücum! Altın külçe ve para alımları tarihi zirveye ulaştı!
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Altına 58 milyar liralık hücum

Dünya Altın Konseyi raporuna göre Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yatırım amaçlı altın külçe ve para alımları 50.5 tonla tarihi zirvesine ulaştı. Alımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 yükseldi. Yatırımcılar altın alımı için 58 milyar lira harcadı. Raporda yaklaşan seçimlerin ve yüksek enflasyonun altının güvenli liman olarak cazibesini artırdığı değerlendirilmesi yer aldı. Bu arada TCMB ise ocak ve şubatta toplam 45 ton altın alımı yaptı ancak mart ayında iç pazarda 15 tonluk satış gerçekleştirdi

Altına 58 milyar liralık hücum! Altın külçe ve para alımları tarihi zirveye ulaştı!

Dünya Altın Konseyi 2023 ilk çeyrek Altın Trendleri Raporu'nu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 yükselerek 1.174 tona ulaştı.

Merkez Bankaları ilk çeyrekte resmi altın rezervlerini 28 ton artırdı. Altın külçe ve para alımları yıllık yüzde 5 artarak 302 tona ulaştı. Altın takı alımları ise 478 ton oldu.

Merkez Bankası (TCMB) ilk çeyrekte net 30 tonluk altın alımı yaptı. Böylece dünyada söz konusu dönemde altın rezervini en çok artıran 3. merkez bankası oldu. İlk çeyrekte en çok altın alımı yapan merkez bankası 69 tonla Singapur olurken, bunu 58 tonluk alımla Çin Merkez Bankası takip etti.

Dünya Altın Konseyi TCMB'nin ilk çeyrekteki toplam alımlarının aslında 45 ton olduğunu ancak mart ayında altın ithalatına getirilen kısıtlamayla bankanın iç piyasaya 15 tonluk satış yaptığını belirtti.

YÜZDE 400 YÜKSELDİ

Raporda en dikkat çeken unsur ise Türkiye'de tüketicinin altına adeta hücum etmesi oldu. Dünya genelinde yatırım amaçlı altın külçe ve para alımları 302 ton olurken, Çin'de alımlar 68 ton oldu. Çin'i ise 50.5 tonluk altın külçe ve para yatırımıyla Türkiye takip etti. Türkiye'deki alımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 arttı ve tarihi zirvesine ulaştı.

2023 ilk çeyrekte en fazla altın külçe ve para alımı yapılan ülkeler:

Ülke Ton Değişim (%)
Çin 68,0 31,2
Türkiye 50,5 400,0
Hindistan 34,4 -16,5
ABD 32,3 4,4
İran 12,9 38,1
Almanya 12,6 -73,4
Vietnam 12,6 -10,0
İsviçre 10,8 -20,0
Mısır 7,0 100,6
Rusya 7,0 27,3

58 MİLYAR LİRAYI BULDU

Dünya Altın Konseyi konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Türkiye'de altın külçe ve para alımları ilk kez 50 tonu aşarak olağanüstü seviyelere ulaştı. Değer olarak eşi görülmemiş bir şekilde altına 58 milyar liralık (3 milyar dolar) yatırım yapıldı. Türk yatırımcılar enflasyondan kaçarak altının güvenliğine sığındı. Resmi veriler enflasyonu yüzde 50'de gösteriyor, gayri resmi olarak ENFLASYONUN bu oranın iki katı olabileceği tahmin ediliyor. Negatif reel faizlerin yanında mayıs ortasındaki seçimler altının güvenli liman cazibesini artırıyor" ifadelerini kullandı.

DEPREM TAKI ALIMLARINI SEKTEYE UĞRATTI

Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'deki altın takı alımları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9 tona ulaştı. Ancak yaşanan deprem felaketi sebebiyle altın takı talebi yılın ilk 3 ayında 2022'nin son çeyreğine göre yüzde 10 düştü.

ONS FİYATI BU YIL YÜZDE 12 YÜKSELDİ

Raporda genel olarak artan altın fiyatlarının talebi artırdığı vurgulandı. Gram altın bugün itibarıyla 1.279 liradan işlem görürken 2023 genelinde yüzde 16.7 değer kazandı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise yüzde 12.4 artarak 2.040 dolara çıktı.

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