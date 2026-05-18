Canlı - anlık 18 Mayıs 2026 Pazartesi altın fiyatları ile gram altın bugün ne kadar?
Altın piyasasında gözler haftanın ilk gününde yeniden fiyat hareketlerine çevrildi. Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, altın fiyatları önceki kayıplarını telafi etmeye çalıştı. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması dikkat çekerken, gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları 18 Mayıs 2026 itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 18 Mayıs 2026 Pazartesi canlı altın fiyatları listesi...
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatay bir görünüm sergiledi. Yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi piyasaya destek sağlarken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırması ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı oluşturdu. Peki 19 Mayıs 2026 Salı günü gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın piyasasında son durum…
GRAM ALTIN FİYATI
6.652,7430
6.653,6230
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.545,01
4.546,17
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.639,7400
10.873,9900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.562,2200
43.366,2900
TAM ALTIN FİYATI
43.335,00
43.610,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.214,01
21.749,08
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.583,05
43.387,40
ATA ALTIN FİYATI
44.003,76
45.121,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.643,52
4.850,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.064,96
6.338,17
GREMSE ALTIN FİYATI
108.005,00
109.143,00