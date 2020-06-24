Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Uluslararası piyaslarda altının ons fiyatı 1.780 doları görerek yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın bu seviyeyi en son Ekim 2012'de görmüştü. Dünyada Çin ile ABD arasında devam eden sürtüşme, koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin yükselmesi ve düşük faizler yatırımcının altına yönelmesine yol açtı.

Altının ons fiyatı 2020 yılına 1.530 dolardan başlamıştı. Dünkü yüzde 1.5'luk yükselişin ardından altın dolar bazında yatırımcısına yıl genelinde yüzde 16 kazandırmış oldu.

Altının 10 yıllık seyri (ons/dolar):

Goldman Sachs analistleri altındaki yükselişin sürebileceğini belirtti. Banka tarafından yayımlanan son raporda altının ons fiyatının önümüzdeki 12 ayda 2000 dolara çıkmasının beklendiği ifade edildi.

ESKİ TAHMİN 1.800 DOLARDI

Goldman analistleri dünya genelindeki düşük faiz oranlarının ve kurlarda değer kaybı yaşanacağına yönelik endişelerin altının yükselişi için 'mükemmel fırtına' yaratacağını belirtti.

Goldman daha önceki tahmininde altının ons fiyatının 3 ayda 1.600, 6 ayda 1.650, 12 ayda ise 1.800 dolara çıkmasını beklediğini açıklamıştı. Son tahmininde ise bunları sırasıyla 1.800, 1.900 ve 2.000 dolara yükseltti.