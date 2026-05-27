27 Mayıs altın fiyatları canlı takip ekranı: Tam, çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu?
Altın piyasasında güncel rakamlar 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatlarında son durum merak konusu olurken "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu öne çıktı. İşte 27 Mayıs güncel altın satış fiyatları...
Bayram tatili nedeniyle finans piyasalarında işlemlere ara verilirken, altın fiyatları da son kapanış verileri üzerinden takip ediliyor. Kurban Bayramı’nın ilk gününde gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürürken, yatırımcılar güncel rakamları merak ediyor. İşte 27 Mayıs 2026 altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
6.660,4600
6.661,3460
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.518,78
4.519,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.657,2300
10.892,3400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.630,8200
43.436,1100
TAM ALTIN FİYATI
43.265,00
43.996,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.193,75
21.728,15
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.520,37
43.323,40
ATA ALTIN FİYATI
44.244,18
45.367,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.635,73
4.885,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.052,31
6.389,58
GREMSE ALTIN FİYATI
107.780,00
110.025,00