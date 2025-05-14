Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir! 14 Mayıs 2025 Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında geçici "ateşkes" sağlanmasının ardından inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Alınan verilere göre, saat 07.40 itibarıyla gram altın 4.023 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, iki ülkenin karşılıklı olarak tarifelerde 90 günlük indirime gitme konusunda anlaşmasıyla duruldu. Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalar hareketlendi. Serbest piyasada gram altın 4.023 TL'den, çeyrek altın 6.578 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 14 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.023,1710
Satış: 4.023,5570
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.248,30
Satış: 3.251,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.437,0700
Satış: 6.578,5200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.748,2900
Satış: 26.233,5900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.832,76
Satış: 13.155,97
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.745,98
Satış: 26.231,48
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.958,14
Satış: 27.631,97
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.221,52
Satış: 3.160,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.705,47
Satış: 3.903,69
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.797,00
Satış: 66.772,00