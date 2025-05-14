Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, iki ülkenin karşılıklı olarak tarifelerde 90 günlük indirime gitme konusunda anlaşmasıyla duruldu. Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalar hareketlendi. Serbest piyasada gram altın 4.023 TL'den, çeyrek altın 6.578 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 14 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…