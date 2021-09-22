ALTIN FİYATLARI 22 Eylül Çarşamba günü en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Serbest piyasada gram altın 494 lira, çeyrek altın fiyatları ise 807 lira üzerinden işlem görüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte merak edenler için saat 13.00'de kaydedilen güncel altın fiyatları...