Peki, altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları yükselir mi? Gözler Amerikan Merkez Bankası FED fazileri sabit tuttu

FED'in faiz kararı sonrası ise fiyatlarda geri çekilme gözlemlendi. Ancak piyasalar kararı beklediği için sert bir düşüşte yaşanmadı.

Öte yandan Biden yönetiminin Korona virüsü teşvik paketini onaylaması halinde ise altın yatırımlarının değer kazanması bekleniyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde korona virüsü mutasyonunun yayılmasının panikle beraber klasik yatırım araçlarına olan ilgiyi artırması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda korona virüsü mutasyonu ile ilgili gelişmeler de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı açısından önem kazanacak.